«Это вы поторопились!» Пропавший в бою солдат РФ вышел на связь и отменил свои «похороны»

Российский военнослужащий с позывным Механ в одиночку отбивался от украинских дронов на передовой, был подбит, после чего попал в списки пропавших без вести, но неожиданно вышел на связь с чужой рации, чем шокировал и обрадовал сослуживцев. Историю бойца приводит Минобороны РФ.

«Прошлым летом в Запорожье тройка штурмовиков выдвинулась выбить противника из «нор» и закрепиться. Путь преградили миномётный огонь и дроны-камикадзе ВСУ. Наши парни отстреливались как могли, и всё же силы оказались неравными. Вскоре Механ понял, что ведёт огонь по дронам в одиночку», — поделились в ведомстве.

Механ получил серьёзное ранение. Он затаился в окопе, а с наступлением темноты начал выбираться к российским позициям. Солдату приходилось ползти без еды и воды, нога кровоточила, а над головой постоянно кружили дроны ВСУ в поисках цели. Механ пробирался метр за метром. Ему повезло — на пути встретился раненый сослуживец. Тот не мог передвигаться, а вызвать подмогу не получалось из-за сломанной рации. Тут Механ вспомнил, что на гражданке занимался ремонтом тяжёлой техники и электроники.

Боец разобрал рацию, понял проблему и смог наладить связь. На другом конце очень обрадовались, что их товарищ жив. К месту выдвинулась эвакуационная группа.

«Это вы поторопились, парни!» – пошутил Механ при встрече, когда узнал, что его зачислили в список пропавших без вести после смертельного боя. После госпиталя военнослужащий планирует снова вернуться на фронт, чтобы дойти до победы.

Ранее сообщалось, что 21-летний Сергей Ярашев из Самары 68 дней удерживал свою позицию в одиночку, потерял обе стопы. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.