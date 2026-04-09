Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 апреля, 11:39

Горящие туры рухнули вдвое: Россияне снова присматриваются к Дубаю

SHOT: Россияне вернулись к горящим турам в ОАЭ на фоне перемирия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне снова начали присматриваться к горящим турам в ОАЭ после новостей о перемирии на Ближнем Востоке. Как утверждает SHOT, турагенты сейчас распродают апрельские путёвки, от которых туристы отказались в первые дни конфликта.

Цены на ближайшие даты заметно просели. Семидневный отдых на двоих теперь стартует от 74 тысяч рублей, хотя раньше такие варианты обходились примерно в 120–130 тысяч. Премиальные предложения в дорогих отелях стоят уже около 350 тысяч на двоих.

По словам представителей рынка, часть россиян готова лететь в Эмираты уже в этом месяце. В Дубае постепенно возвращают экскурсии и развлечения, которые раньше ставили на паузу, а хорошие варианты на август и сентябрь, как утверждается, уже почти разобрали.

При этом полного разворота спроса пока нет. В АТОР отмечают, что интерес к направлению действительно есть, но люди всё ещё осторожничают с покупкой, а снятие ограничений возможно только если ситуация в регионе окончательно успокоится.

К слову, ещё 3 марта Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, а туроператорам — приостановить продажи и продвижение туров в шесть стран Персидского залива, включая Эмираты. Эта рекомендация официально была выпущена на фоне угрозы безопасности в регионе.

Новый всплеск интереса совпал с сообщениями о двухнедельном перемирии между США, Ираном и Израилем. Переговоры по долгосрочному урегулированию намечены на 10–11 апреля, но западные СМИ уже пишут, что договорённости остаются хрупкими и могут сорваться в любой момент.

BannerImage
Марина Фещенко
