Горящие туры рухнули вдвое: Россияне снова присматриваются к Дубаю
SHOT: Россияне вернулись к горящим турам в ОАЭ на фоне перемирия
Обложка © Life.ru
Россияне снова начали присматриваться к горящим турам в ОАЭ после новостей о перемирии на Ближнем Востоке. Как утверждает SHOT, турагенты сейчас распродают апрельские путёвки, от которых туристы отказались в первые дни конфликта.
Цены на ближайшие даты заметно просели. Семидневный отдых на двоих теперь стартует от 74 тысяч рублей, хотя раньше такие варианты обходились примерно в 120–130 тысяч. Премиальные предложения в дорогих отелях стоят уже около 350 тысяч на двоих.
По словам представителей рынка, часть россиян готова лететь в Эмираты уже в этом месяце. В Дубае постепенно возвращают экскурсии и развлечения, которые раньше ставили на паузу, а хорошие варианты на август и сентябрь, как утверждается, уже почти разобрали.
При этом полного разворота спроса пока нет. В АТОР отмечают, что интерес к направлению действительно есть, но люди всё ещё осторожничают с покупкой, а снятие ограничений возможно только если ситуация в регионе окончательно успокоится.
К слову, ещё 3 марта Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, а туроператорам — приостановить продажи и продвижение туров в шесть стран Персидского залива, включая Эмираты. Эта рекомендация официально была выпущена на фоне угрозы безопасности в регионе.
Новый всплеск интереса совпал с сообщениями о двухнедельном перемирии между США, Ираном и Израилем. Переговоры по долгосрочному урегулированию намечены на 10–11 апреля, но западные СМИ уже пишут, что договорённости остаются хрупкими и могут сорваться в любой момент.
