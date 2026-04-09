9 апреля, 14:19

В Муроме нашли причину массового отравления – горожан хотят привить от гепатита

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Муроме Владимирской области причиной вспышки кишечной инфекции предварительно назвали норовирус. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков.

По его словам, специалисты совместно с медиками провели исследования и пришли к выводу, что речь идёт о так называемом «кишечном гриппе». Норовирус передаётся через контакт с заражёнными, а также через пищу и воду.

Позже лабораторные анализы подтвердили наличие норовируса второго типа в водопроводе. Исследование проводилось методом ПЦР на базе регионального центра гигиены и эпидемиологии. В Роспотребнадзоре сообщили, что дополнительно рассматривается вопрос о вакцинации населения округа от гепатита А по эпидемическим показаниям.

Власти также приняли меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, водоканал проведёт хлорирование воды, чтобы исключить возможный путь передачи через водоснабжение. Глава округа уточнил, что решение было принято на комиссии с участием профильных служб. Комплекс мер направлен на локализацию вспышки.

В Муроме после массового отравления жителей водой завели уголовное дело

Напомним, сегодня в Муроме зафиксировали резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией за медицинской помощью обратились больше 180 местных жителей. Госпитализированы 50 человек, среди которых 30 детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

