В Муроме нашли причину массового отравления – горожан хотят привить от гепатита

В Муроме Владимирской области причиной вспышки кишечной инфекции предварительно назвали норовирус. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков.

По его словам, специалисты совместно с медиками провели исследования и пришли к выводу, что речь идёт о так называемом «кишечном гриппе». Норовирус передаётся через контакт с заражёнными, а также через пищу и воду.

Позже лабораторные анализы подтвердили наличие норовируса второго типа в водопроводе. Исследование проводилось методом ПЦР на базе регионального центра гигиены и эпидемиологии. В Роспотребнадзоре сообщили, что дополнительно рассматривается вопрос о вакцинации населения округа от гепатита А по эпидемическим показаниям.

Власти также приняли меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, водоканал проведёт хлорирование воды, чтобы исключить возможный путь передачи через водоснабжение. Глава округа уточнил, что решение было принято на комиссии с участием профильных служб. Комплекс мер направлен на локализацию вспышки.