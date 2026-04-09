В Муроме нашли причину массового отравления – горожан хотят привить от гепатита
В Муроме Владимирской области причиной вспышки кишечной инфекции предварительно назвали норовирус. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков.
По его словам, специалисты совместно с медиками провели исследования и пришли к выводу, что речь идёт о так называемом «кишечном гриппе». Норовирус передаётся через контакт с заражёнными, а также через пищу и воду.
Позже лабораторные анализы подтвердили наличие норовируса второго типа в водопроводе. Исследование проводилось методом ПЦР на базе регионального центра гигиены и эпидемиологии. В Роспотребнадзоре сообщили, что дополнительно рассматривается вопрос о вакцинации населения округа от гепатита А по эпидемическим показаниям.
Власти также приняли меры для сдерживания распространения инфекции. В частности, водоканал проведёт хлорирование воды, чтобы исключить возможный путь передачи через водоснабжение. Глава округа уточнил, что решение было принято на комиссии с участием профильных служб. Комплекс мер направлен на локализацию вспышки.
Напомним, сегодня в Муроме зафиксировали резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией — за медицинской помощью обратились больше 180 местных жителей. Госпитализированы 50 человек, среди которых 30 детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
