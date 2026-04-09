«Не сдаться и не уйти в запой»: Вдова Мухича из «Полицейского с Рублёвки» прибегла к психотерапии

Спустя почти полгода после смерти актёра Романа Попова его вдова Юлия Попова впервые дала откровенное интервью. Её супруг, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался в октябре прошлого года после продолжительной борьбы с раком. В беседе с изданием Voice Юлия призналась, что их семья сейчас находится на этапе «изучения основ проживания утраты и горя». Вместе с тремя детьми она продолжает адаптироваться к новой реальности.

«У нас идёт процесс пересобирания всего, что есть, во что-то новое», — сказала Юлия.

Помогают справляться с болью психотерапия, работа, забота о детях и даже бытовые задачи — всё, что не даёт «расслабиться и отдохнуть в депрессии». Она не хотела стать для дочки и сыновей человеком, который «сдался и ушел в запой». Попова призналась, что стала возвращаться к тем сферам жизни, которые долго были забыты, но оставались важными.

«Теперь я выстраиваю жизнь вокруг этих интересов — того, что меня вдохновляет, оживляет, даёт энергию. Во-первых, это дети, во-вторых, это моя профессия, которую я очень люблю, и, в-третьих, какие-то бытовые задачи», — заметила она.

Особое внимание Юлия уделила своему состоянию как матери: для неё было критически важно оставаться для детей «устойчивым взрослым», способным сохранять адекватность в трагической ситуации. Сам брак с Романом она назвала настоящим, а их детей — рождёнными в абсолютной любви. Каждый из них унаследовал что-то от отца: музыкальный вкус, любовь к людям или «большие, распахнутые, прекрасные глаза».