Вдова Романа Попова продаёт единственный дом за 52 млн рублей после смерти актёра

Вдова актёра Романа Попова Юлия подтвердила продажу единственного жилья — загородного дома, который они строили вместе с мужем. После смерти звезды «Полицейского с Рублёвки» его супруга и трое детей остались без средств на содержание особняка, поэтому планируют приобрести квартиру, сообщает kp.ru.

По данным издания, дом был выставлен на продажу ещё в июле 2025 года, когда Попов узнал о рецидиве рака. Тогда супруги надеялись направить вырученные средства на лечение. Содержание недвижимости полностью обеспечивалось гонорарами артиста, которые прекратились после его кончины в конце октября.

После кратковременного снятия с продажи в середине ноября недвижимость вновь появилась на рынке за 52 миллиона рублей — на два миллиона дешевле соседних коттеджей. В объявлении указано, что особняк площадью 300 квадратов расположен на участке размером 2,1 сотки, который находится в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» в шести километрах от МКАД по Новорижскому шоссе.

Посёлок окружён сосновым лесом и имеет выход к пляжу Москвы-реки. Планировка дома включает на первом этаже гостиную, столовую, санузел, террасу и гараж. На втором и третьем этажах расположены пять спален, три санузла, гардеробная, балкон и выход на эксплуатируемую кровлю.