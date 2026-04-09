Глава МЧС заявил, что Дагестан не может сам ликвидировать последствия стихии
Масштабы паводков в Дагестане превышают собственные возможности региона по ликвидации последствий. Об этом глава МЧС России Александр Куренков сказал на заседании правительственной комиссии.
«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», — отметил министр.
Напомним, в конце марта мощный циклон вызвал сильнейшее за столетие наводнение в Дагестане. МЧС откачивало воду и восстанавливало инфраструктуру, регионы РФ направляли гуманитарную помощь, а премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий. Life.ru опубликовал видео, как жители села Ново-Цилитли вручную выносят животных с затопленных участков. Российский блогер Хасбик перечислил на помощь пострадавшим 4 миллиона рублей.
