Глава МЧС заявил, что Дагестан не может сам ликвидировать последствия стихии

Масштабы паводков в Дагестане превышают собственные возможности региона по ликвидации последствий. Об этом глава МЧС России Александр Куренков сказал на заседании правительственной комиссии.

«Несомненно, масштабы стихии, а также собственные возможности региона не позволяют самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», — отметил министр.