9 апреля, 20:19

Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях в Белгородской области

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются. Вечером 9 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях.

В Шебекинскую центральную районную больницу обратились четверо пострадавших. Двое – мужчина и женщина – получили ранения от удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. Ещё один мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.

Всем троим медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. Она получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для обследования подростка доставят в детскую областную клиническую больницу.

Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В основном удар пришёлся на окна. При отражении атаки погиб мирный житель – мужчина, стоявший на балконе.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
