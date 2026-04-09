Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях в Белгородской области

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются. Вечером 9 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях.

В Шебекинскую центральную районную больницу обратились четверо пострадавших. Двое – мужчина и женщина – получили ранения от удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. Ещё один мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.

Всем троим медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. Она получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для обследования подростка доставят в детскую областную клиническую больницу.