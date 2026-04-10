Росавиация сообщила о закрытии ещё четырёх аэропортов
Обложка © Life.ru
Росавиация расширила список аэропортов с временными ограничениями. Теперь в перечень вошли воздушные гавани Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга. Эти аэропорты приостановили приём и отправку самолётов. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов.
Сколько продлится запрет на гражданские полёты, зависит от ситуации с безопасностью в регионах.
При этом аэропорт Бугульмы возобновил работу. С учётом новых ограничений общее количество закрытых аэродромов в стране выросло до 16.
До этого Росавиация сообщала о временных ограничениях в 13 аэропортах. Воздушные гавани начали закрывать с позднего вечера 9 апреля и продолжили ночью 10-го числа.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.