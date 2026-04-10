Росавиация сообщила о закрытии ещё четырёх аэропортов

Росавиация расширила список аэропортов с временными ограничениями. Теперь в перечень вошли воздушные гавани Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга. Эти аэропорты приостановили приём и отправку самолётов. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов.

Сколько продлится запрет на гражданские полёты, зависит от ситуации с безопасностью в регионах.

При этом аэропорт Бугульмы возобновил работу. С учётом новых ограничений общее количество закрытых аэродромов в стране выросло до 16.