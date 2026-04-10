Аэропорты закрыли на Кавказе и в Приуралье
Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в нескольких регионах России. Под запрет попали воздушные гавани республик Кавказа и территории Приуралья. Решение приняли рано утром 10 апреля — ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
В сообщении ведомства перечислили аэропорты, где приостановили приём и выпуск воздушных судов — это Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Оренбург. Продолжительность запрета на гражданские рейсы зависит от обстановки с безопасностью в регионах. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о рейсах на табло аэровокзалов.
При этом Росавиация сообщила об отмене временных ограничений в Самаре, Пензе, Саратове и Ульяновске.
Этой же ночью в список аэропортов с временными ограничениями вошли воздушные гавани Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга. Также остаётся закрытым воздушное пространство Волгограда, который подвергся массированной атаке украинских БПЛА.
