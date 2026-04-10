Все закрытые ночью 10 апреля аэропорты России возобновили работу

Все закрытые ночью в пятницу аэропорты России возобновили работу. К утру 10 апреля Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Открыты аэропорты Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Ульяновска (Баратаевка), Ижевска, Кирова (Победилово), Перми, Екатеринбурга (Кольцово), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Астрахани (Нариманово), Казани, Чебоксар, Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга.

Ограничения по-прежнему действуют в авиагаванях Тамбова и Волгограда, которые ввели ещё вечером 9 апреля.