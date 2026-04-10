«Было видно, что это отпевание»: ВСУ целенаправленно ударили по траурной процессии в Донецке

Очевидцы обстрела траурной процессии в Донецке рассказали о происшествии. Инцидент произошёл во время церковной службы на кладбище, где собралось большое количество людей. Как признались свидетели, атака была намеренной.

Работница кладбища Елена рассказала ТАСС, что противник не мог не заметить скопление людей и ритуальный транспорт.

«Стоял катафалк, стояла машина личная, посекло весь катафалк, разбило стекла, машину [посекло] тоже осколками», — поделилась деталями сотрудница погоста.

По словам женщины, обстрел начался в самом начале панихиды. Прихожане только успели зажечь свечи, когда снаряды ударили по месту проведения церемонии.

«Служба только началась, собрались, зажгли свечки. Конечно, было видно, что это отпевание», — подчеркнула свидетельница нападения.

Рассматривается версия, что для совершения атаки могли использоваться беспилотные летательные аппараты американского производства. Следственные органы проводят осмотр территории и собирают доказательства случившегося.

Напомним, накануне украинский дрон нанёс удар по траурной процессии на «Южном» кладбище Донецка. Изначально в Минздраве сообщали о двух пострадавших, однако позже число раненых мирных жителей выросло до пяти. По данным донецкого агентства новостей, госпитализированы девушки в состоянии средней тяжести, а двое мужчин получили лёгкие травмы.