Faberlic выбрала гольфистку Алису Молоканову лицом TeenSkin
Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / mof.golf
Faberlic выбрала лицом линии TeenSkin гольфистку Алису Молоканову. Кампанию с её участием компания планирует запустить в июне — ко Дню молодёжи.
Речь идёт о линейке для молодой кожи. TeenSkin компания позиционирует как уход для подростковой аудитории, в том числе для ежедневного использования.
Для самой Молокановой это не просто медийный выход. В 2025 году она выиграла Кубок России по гольфу, а осенью взяла титул на GC Milano Junior Trophy by AJGA IPS в Италии.
Есть у спортсменки и международные результаты. Ранее она завоевала серебро на RRJGT UAE Championship, а к концу 2025 года поднялась на 160-ю строчку мирового любительского рейтинга WAGR.
«Для меня большая честь стать амбассадором линии TeenSkin от Faberlic. Я всегда верила, что спорт и красота идут рука об руку. Эта линия косметики поможет молодым людям ухаживать за кожей и чувствовать себя уверенно, достигая своих целей — как в спорте, так и в жизни», — сказала Молоканова.
- Гольфистка Молоканова добыла блестящую победу на Tommy Fleetwood International в ОАЭ
24 ноября 2025, 12:34
- В Финуниверситете дан старт первой в РФ программе по управлению гольф-индустрией
17 сентября 2025, 12:39
- Молоканова завоевала титул чемпионки в женском финале Кубка России по гольфу
13 сентября 2025, 14:07