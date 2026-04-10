Faberlic выбрала гольфистку Алису Молоканову лицом TeenSkin

Faberlic выбрала лицом линии TeenSkin гольфистку Алису Молоканову. Кампанию с её участием компания планирует запустить в июне — ко Дню молодёжи.

Речь идёт о линейке для молодой кожи. TeenSkin компания позиционирует как уход для подростковой аудитории, в том числе для ежедневного использования.

Для самой Молокановой это не просто медийный выход. В 2025 году она выиграла Кубок России по гольфу, а осенью взяла титул на GC Milano Junior Trophy by AJGA IPS в Италии.

Есть у спортсменки и международные результаты. Ранее она завоевала серебро на RRJGT UAE Championship, а к концу 2025 года поднялась на 160-ю строчку мирового любительского рейтинга WAGR.

«Для меня большая честь стать амбассадором линии TeenSkin от Faberlic. Я всегда верила, что спорт и красота идут рука об руку. Эта линия косметики поможет молодым людям ухаживать за кожей и чувствовать себя уверенно, достигая своих целей — как в спорте, так и в жизни», — сказала Молоканова.