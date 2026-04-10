МИД заявил, что пауз по Украине не будет до системных договорённостей

Российские военные будут продолжать выполнять поставленные задачи до достижения системных договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил ИС «Вести».

По его словам, Москва не рассматривает паузы, которые могли бы использоваться для переподготовки или нового витка эскалации. Мирошник подчеркнул, что «никакие перерывы» Россию не интересуют.

Дипломат добавил, что речь идет именно о системном урегулировании, а не о временной остановке. Из его слов следует, что до появления таких договоренностей подход меняться не будет.

Накануне Мирошник также говорил, что Россия не собирается затягивать возобновление переговоров по украинскому урегулированию. При этом конкретных сроков новых контактов он не называл.