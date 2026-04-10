В Думу внесут проект о введении ограничений на публикации о нападениях на школы

В ближайшее время в Госдуму поступит законопроект, направленный на пресечение распространения информации о случаях нападений в школах. Как сообщил Артём Метелев, возглавляющий комитет по молодёжной политике, этот документ, над которым работали несколько лет, получил одобрение правительства и администрации президента.

«В ближайшие дни мы внесём законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах. Это важная инициатива, над которой мы работали несколько лет», — сказал парламентарий на заседании коллегии по итогам деятельности Росмолодёжи в 2025 году и планам на 2026 год.

Метелев выразил обеспокоенность тем, что после громких инцидентов в школах некоторые медиа и онлайн-ресурсы могут создавать образ героев из нападавших. Он пояснил, что погоня за сенсациями и популярностью в соцсетях может привести к героизации преступников, что, в свою очередь, вдохновляет людей с неустойчивой психикой на повторение подобных действий. По его словам, новый закон призван решить эту проблему. Метелев также добавил, что буллинг и интернет-подстрекательство могут быть одними из причин таких трагедий.