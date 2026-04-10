Вологодский губернатор Филимонов оказался должен налоговой 85 тысяч рублей

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов имеет непогашенную задолженность перед налоговой в 85 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, политик прописан не в Вологодской области, которую он возглавляет, а в Москве. В столице у Филимонова в собственности находится квартира. Её площадь составляет 127 квадратных метров, а кадастровая стоимость, по данным источника, равняется примерно 41,3 миллиона рублей. Если посчитать налог на подобную недвижимость за два года, то совокупная сумма превысила бы 1,6 миллиона рублей.

Помимо жилой недвижимости, за руководителем региона числятся ещё две единицы транспорта. В первом случае это внедорожник Cadillac Escalade, во втором — автомобиль Mercedes-Benz M-Class. Обе машины оформлены непосредственно на Филимонова. Их общая стоимость на открытом рынке, по имеющимся сведениям, оценивается в сумму, которая превышает три миллиона рублей.