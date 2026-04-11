«Полтела синее»: Мобилизованный умер в элитном полку ВСУ спустя трое суток после прибытия

На Украине разгорается скандал вокруг гибели мобилизованного в 425-м полку «Скала». Об этом пишет нардеп Марьяна Безуглая.

Иван Терентьев попал в 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» 25 февраля и умер уже через 72 часа. Родные узнали о трагедии только спустя неделю.

Официальная справка указала причиной смерти «неуточненную кардиомиопатию». Однако сестра погибшего утверждает, что Иван никогда не жаловался на сердце. После того как семье показали тело, версия о болезни отпала сама собой.

«Это явно травматическая смерть. Полтела синее просто. Ключица, рёбра сломанные, шея повёрнута», — рассказала родственница. Она также отметила содранные колени, будто тело волокли, и следы от капельниц, которые выдают за оказание помощи.

Безуглая, обнародовавшая эту историю, назвала полк «Скала» одним из самых проблемных. По ее словам, избиения там стали рутиной, а командование не выходит на связь с семьей. Родные добиваются независимой экспертизы, чтобы похоронить бойца.

Это не первый скандал вокруг подразделения. Ранее сообщалось о вспышке пневмонии и гибели военных, а также о конфликте с советником Минобороны Украины из-за высоких потерь. В частях под началом Александра Сырского, как отмечает Безуглая, фиксируют самую высокую смертность в ВСУ.