«Мы же семья»: Эксперт разоблачил главный корпоративный миф, из-за которого сотрудники бегут из компаний

Метафора «мы как семья» в компаниях может обернуться проблемами для бизнеса и сотрудников. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил руководитель отдела контроля качества в «Битрикс24» Олег Строкатый, подчеркнув: за внешним уютом скрывается подмена правил и ожиданий.

«Лозунг «одна семья» при неправильном подходе может становиться инструментом размывания ответственности работодателя: задержаться на работе, съездить в командировку без компенсации, подождать с премией — «Ну, мы же команда!», — отметил он.

Но бывает и перекос в другую сторону: если сотрудник воспринимает «семейность» буквально, он решает, что руководитель простит абсолютно любые его промахи. И то и другое, по мнению собеседника Life.ru, ведёт к краху.

По словам эксперта, семья строится на безусловной принадлежности, тогда как бизнес — на договорённостях и взаимной выгоде. Когда эти модели смешиваются, страдают обе стороны: сотрудники терпят перегрузки, а затем уходят туда, где правила прозрачны.

Строкатый считает более устойчивой модель партнёрства. В ней компания чётко фиксирует, что даёт сотруднику — от ДМС и поддержки до стабильной зарплаты и оплаты переработок — и что ожидает взамен.

Сотрудники хотят понимать критерии оценки своего вклада и то, что нужно сделать для роста. Поэтому договорённости важно подкреплять регулярной оценкой — с прозрачными критериями и аргументированной обратной связью. Эксперт приводит пример: практика Performance Review, где руководитель и сотрудник обсуждают результаты за период, разбирают сильные стороны и зоны роста, ставят цели на будущее. Это убирает любые недоговорённости и делает процесс максимально прозрачным.

Главная же практика, по мнению эксперта, — регулярный диалог с командой. За 18 лет в управлении он увидел закономерность: до 95% проблем, которые могут негативно повлиять на рабочий процесс, снимаются честным разговором с подчинёнными и своевременным поиском оптимальных решений.

