«Через месяц не выдержала»: Ольга Ломоносова — о роли гипнотерапевта и «пионерском лагере» в Минске

На экраны выходит многосерийная психологическая драма «Выход» с Ольгой Ломоносовой в главной роли. Актриса сыграла Софию Дорину — опытного гипнотерапевта, оказавшегося в центре уголовного следствия, под шквалом общественного осуждения и травли в СМИ. О работе над этой ролью она рассказала интервью.

Для подготовки Ломоносова изучала специальную литературу, смотрела видео сеансов психотерапии и гипноза, а также консультировалась с психологом. На вопрос, что она сделала впервые во время работы над проектом, актриса с улыбкой ответила, что, кроме того, что вводила человека в гипноз, — ничего, но все понимают, что это было не по-настоящему.

«Съёмки проходили в Минске почти полтора месяца. Первые четыре недели я была в Беларуси безвылазно, и это время стало для меня чем-то похожим на смену в пионерском лагере — ты отрываешься от реальности, от семьи и находишься с утра до вечера в окружении съёмочной группы. Однако через месяц я не выдержала и начала мотаться в Москву — слишком тяжёлой оказалась разлука с близкими», — рассказала Ломоносова Леди Mail.

Самым сложным на площадке, призналась актриса, был первый период: огромный объём сложных профессиональных текстов о гипнотерапии и серьёзная выработка. По её словам, в начале пути было прямо сложно, но потом оказалось, что когда уже нет сил, организм активирует все свои запасы энергии и открывается второе дыхание. Она добавила, что в таком состоянии можно свернуть горы, но с одним условием — дело должно очень нравиться.

На пробах режиссёр Оксана Барковская так красочно описала героиню, что актриса нутром почувствовала: она хочет сыграть Софию Дорину. Ломоносова заключила, что Барковская посадила в неё зёрнышко, которое стало с каждым днём прорастать, а спустя несколько месяцев подготовки выросло в полноценного персонажа со своей судьбой.

