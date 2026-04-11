Синоптик Тишковец предупредил москвичей о дождях и семи градусах тепла в субботу

В субботу москвичей ожидает дождливая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха не превысит семь градусов выше нуля. При этом небольшой снежный покров, успевший нарасти накануне, исчезнет.

«На погоду столицы нашей родины будет влиять высотный циклон с центром над Беларусью. Это значит, что небо Москвы будет хмуриться, пройдут дожди», — сказал собеседник РИА «Новости». Ожидается ветер скоростью до девяти метров в секунду, атмосферное давление вырастет — 753 миллиметра ртутного столба.

Напомним, на днях в Москву на мгновенье вернулась зима — в столице выпал снег, который, правда, начал быстро таять. Life.ru показывал, как выглядел этот «привет» из декабря.