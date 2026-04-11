«Отставить слёзы»: Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы позвонили родным

Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными и поделились первыми впечатлениями. На опубликованной Минобороны РФ записи двое бойцов связались со своими семьями.

Один из солдат позвонил матери. Женщина не скрывала радости от скорой встречи с сыном, после чего передала трубку его дочке. Собеседница второго бойца не смогла сдержать слёз, а он мягко попросил успокоиться и заверил, что всё будет хорошо.

«Давай, отставить слёзы. Всё хорошо будет», — сказал он.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошёл 11 апреля по формуле «175 на 175». Посредническую роль сыграли Объединённые Арабские Эмираты — их участие стало решающим фактором для успешного завершения переговоров. Освобождённых бойцов отправят в больницы на обследование и психологическую реабилитацию. Государственные службы уже оказывают вернувшимся всю необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что семь жителей Курской области, вернувшиеся домой в ходе недавнего обмена пленными, содержались на Украине как заложники. Накануне Пасхи российские военные провели непростой обмен по формуле «175 на 175». Переговоры шли тяжело и потребовали много времени. В рамках этой операции на родину смогли вернуться куряне, которых украинская сторона удерживала в качестве заложников.