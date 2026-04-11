11 апреля, 15:19

Благодатный огонь везут из Иерусалима в Россию

Обложка © ТАСС / Иван Батырев

Делегация Фонда Андрея Первозванного успешно получила частицу святыни в храме Гроба Господня. Сразу после этого участники группы направились в аэропорт, чтобы доставить пламя в российскую столицу.

«Только что вылетели», — подтвердили в пресс-службе организации в беседе с ТАСС. Самолёт уже находится в пути, преодолевая маршрут из Тель-Авива.

Ожидается, что борт приземлится в Москве сегодня вечером. Это ежегодная традиция, позволяющая миллионам верующих по всей стране прикоснуться к пасхальному чуду.

По прибытии в аэропорт святыню распределят среди представителей епархий. Они оперативно развезут лампадки с частицами пламени в различные регионы России, чтобы уже в ближайшие часы огонь оказался во множестве храмов.

Напомним, в храме Гроба Господня, расположенном в Иерусалиме, состоялась торжественная церемония получения Благодатного огня. Лампаду со святыней лично принял глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Оксана Попова
