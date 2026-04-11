Самолёт с освобождёнными из плена ВСУ бойцами приземлился в Подмосковье
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Подмосковье совершил посадку борт с российскими военнослужащими, освобождёнными с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
11 апреля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175». Перед отправкой в Россию самолётом, освобождённые находились в Белоруссии, где им оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полный курс лечения и реабилитации в военных госпиталях. В Минобороны РФ отметили, что обмен стал возможен благодаря посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов.
Ранее сегодня сообщалось, что семь жителей Курской области, вернувшиеся домой в ходе недавнего обмена пленными, содержались на Украине как заложники.
