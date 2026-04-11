Самолёт с освобождёнными из плена ВСУ бойцами приземлился в Подмосковье

11 апреля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175». Перед отправкой в Россию самолётом, освобождённые находились в Белоруссии, где им оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полный курс лечения и реабилитации в военных госпиталях. В Минобороны РФ отметили, что обмен стал возможен благодаря посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов.