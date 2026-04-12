12 апреля, 08:39

Зимний Хайнань — весенний Пекин: Турагент рассказала, куда и когда ехать в Китае

Обложка © Life.ru

Пекин готовится продлить безвизовый режим для россиян ещё на год. Какие направления в Китае лучше выбирать в зависимости от сезона, чтобы отдых был максимально комфортным, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» турагент Евгения Журавлёва.

Китай подходит для круглогодичных поездок. Средняя стоимость тура на двоих (и на море, и к главным достопримечательностям) стартует от 200 тысяч рублей, включая перелёт и проживание с завтраками. Главное правило — не ошибиться с курортом по сезону.

Для пляжного отдыха эксперт рекомендует Хайнань. Сухой сезон там длится с ноября по апрель — это идеальное время без дождей, тайфунов и изнуряющей жары. Журавлёва предупредила, что в январе из-за Китайского нового года цены могут быть выше.

Осматривать Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, по её словам, лучше осенью или весной.

«С октября по ноябрь и с марта по май — идеальное время для того, чтобы погулять по Китаю, посмотреть достопримечательности. Весной природа расцветает, погода нормализуется, после зимы становится теплее. Осенью жара уже проходит, а холода ещё не приходят», — сказала она.

Летом в Китае жарко везде, а на морях возможны ливни и тайфуны. Турагент добавила, что путешествовать по Китаю можно в любое время года, а вопрос заключается в том, готовы ли вы адаптироваться к условиям.

Посол КНР выступил за бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем
Напомним, что Китай ввел безвизовый режим для российских туристов с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го. Видимо, дела от этого пошли хорошо, а посему Пекин вознамерился продлить это соглашение ещё на год.

Владимир Озеров
