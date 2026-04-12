Правительство продлило единые правила создания безалкогольных зон

Правительство России продлило действие единых правил определения границ безалкогольных зон вокруг образовательных и других социально значимых объектов. Соответствующее постановление кабмина, срок которого истекал с 1 января 2027 года, теперь переутверждено бессрочно.

Согласно документу, местные власти могут устанавливать или расширять такие зоны только после общественных обсуждений с участием специальной комиссии. При принятии решения собираются данные о количестве торговых точек, попадающих под ограничения, размере их возможных убытков и прогнозируемом снижении уровня потребления алкоголя.

В правительстве отметили, что правила доказали свою эффективность и сбалансированность. Они позволяют корректировать границы зон, сохраняя разумные ограничения вокруг социально значимых объектов, что способствует защите здоровья населения, особенно несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в России снизилось потребление алкоголя: в марте сокращение затронуло 68 регионов, лидерами по спаду стали Пермский край, Кировская и Пензенская области. В среднем по стране потребление на душу населения за год упало с 8,41 до 7,78 литра, рост показали только 17 субъектов. Данные по новым территориям не учитывались. Наибольшее снижение в Пермском крае — минус 3,8 литра на человека, в Кировской области — минус 3,6 л, в Пензенской — минус 3,2 л. В топ-5 также вошли Забайкальский край и Липецкая область.