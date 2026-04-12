Более 70 человек эвакуировали из-за подтопления жилых домов в Томской области

В Томской области из-за паводка эвакуировали более 70 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Обстановка в Томской области. Видео © Telegram / Регион 70

«В Чёрной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 — в пункт временного размещения», — написал Мазур в Telegram-канале.

Сложная паводковая обстановка складывается и в селе Тахтамышево, где вода зашла на территорию восьми приусадебных участков. Проведена эвакуация восьми человек.

Для пострадавших организован пункт временного размещения (ПВР) в селе Кисловка, способный принять до 120 человек. По последним данным, в ПВР размещены 15 эвакуированных граждан. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

Ранее сообщалось, что свыше 700 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. В республику в целях усиления группировки МЧС прибыли более ста сотрудников и 30 единиц техники из Донского спасательного центра.

