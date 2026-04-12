Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что инцидент с якобы российскими танкерами у берегов Великобритании обнажил слабость королевского флота. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

«Россияне, <…> чувствуя всё более сильные позиции по отношению к США, ощущают себя ещё увереннее в сравнении с Европой. <…> Британцы были раздражены и даже унижены тем, что танкеры с российской нефтью проходят вблизи британских вод под охраной российского флота», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что Великобритания на протяжении всего украинского конфликта громко заявляла о своих возможностях. Однако на деле не смогла противостоять российским военно-морским силам и тихо отказалась от планов задерживать и досматривать российские танкеры.

Аналитик заключил, что, столкнувшись с реальной военной мощью России, в Лондоне осознали своё серьёзное, даже подавляющее отставание, и для многих это стало тяжёлым открытием. Если США действительно сократят своё присутствие в Европе, это поставит Великобританию и другие европейские страны в ещё более уязвимое положение.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным задерживать в британских водах суда так называемого теневого флота. В документе говорится, что силовики теперь могут перехватывать санкционные суда, следующие транзитом через воды королевства. Однако едва в Лондоне прозвучали громкие обещания, как британцам пришлось бессильно наблюдать за проводкой двух танкеров через Ла-Манш. Российский фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил суда, проигнорировав риски возможного захвата. Пресса уже назвала этот эпизод унизительной пощёчиной и прямым вызовом из Кремля