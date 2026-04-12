Мать пропавшего в Кузбассе Героя России заявила, что у него не было врагов
Алексей Асылханов. Обложка © Студенческий медиацентр «Кузбасс»
Татьяна Асылханова, мать пропавшего без вести Героя России Алексея Асылханова, сообщила РЕН ТВ, что у её сына не было ни врагов, ни вредных привычек. По её словам, он никогда раньше не пропадал.
«Врагов не было. Он мирный, спокойный, дружелюбный», — отметила женщина.
Об исчезновении сына она узнала от его супруги. По предварительным данным, Алексей отправился с документами на работу, но до места назначения не доехал. В тот момент он был без телефона. Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сказал, что поехал на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там так и не появился. В СМИ появилась информация о возможном похищении 23-летнего участника СВО.
Напомним, в Кузбассе уже неделю ищут 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, который ушёл из дома 3 апреля и не вернулся. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга рассказала, что муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек. Алексей известен подвигами в зоне СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы противника, получил Золотую Звезду Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме.
