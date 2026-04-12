Мать пропавшего в Кузбассе Героя России заявила, что у него не было врагов

Татьяна Асылханова, мать пропавшего без вести Героя России Алексея Асылханова, сообщила РЕН ТВ , что у её сына не было ни врагов, ни вредных привычек. По её словам, он никогда раньше не пропадал.

Об исчезновении сына она узнала от его супруги. По предварительным данным, Алексей отправился с документами на работу, но до места назначения не доехал. В тот момент он был без телефона. Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сказал, что поехал на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там так и не появился. В СМИ появилась информация о возможном похищении 23-летнего участника СВО.