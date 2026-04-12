Европейская страна захотела помирить Иран и США

Швейцария выразила готовность выступить посредником между США и Ираном после их встречи в Исламабаде. Об этом сообщил глава отдела по связям со СМИ МИД конфедерации Михаэль Штайнер, пишет ТАСС.

Штайнер отметил, что Швейцария всегда готова предложить свои услуги. МИД поддерживает контакты со всеми вовлечёнными сторонами. Он также напомнил, что Берн уже подтверждал готовность поддержать любую дипломатическую инициативу для установления мира.

«В рамках своего мандата державы-покровительницы Швейцария по-прежнему обеспечивает канал связи между Вашингтоном и Тегераном. Этот канал открыт и находится в распоряжении сторон», — добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что делегации Ирана и США на переговорах в столице Пакистана разошлись в двух-трёх вопросах. По информации иранского МИД, по некоторым темам стороны достигли взаимопонимания. В итоге переговоры не привели к соглашению. В ходе встречи обсуждали контроль над Ормузским проливом, ядерную программу, репарации и снятие санкций. Исламабад заявил о продолжении своей посреднической миссии.