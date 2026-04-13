«Мы не будем молчать!» Финского премьера обвинили в провоцировании войны с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил действия премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению Мемы, Орпо втягивает Хельсинки в прямую конфронтацию с Москвой. Он считает, что власти позволяют ВСУ запускать дроны через воздушное пространство республики. Политик заявил, что действия финского правительства не соответствуют его прежним обещаниям об оборонительных намерениях.

«Финляндия разрешает украинским беспилотникам атаковать Россию из своего воздушного пространства. Мы не будем молчать, пока правительство Орпо втягивает страну в прямую войну против России», — написал Мема.

Напомним, накануне в Финляндии был обнаружен очередной упавший беспилотник с неразорвавшейся боевой частью, который позже подорвали специалисты.

Ранее Мема призвал власти Финляндии потребовать от Украины прекратить запуски беспилотников через территорию республики. Он предупредил о возможности жёсткого ответа со стороны России. Политик заявил, что Финляндия после вступления в НАТО превратилась из мирной страны в поле боя для БПЛА.