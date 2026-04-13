Овечкин отказался пожимать руки игрокам «Питтсбурга»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой отказ от традиционного рукопожатия с хоккеистами «Питтсбург Пингвинз» после домашнего матча. По словам форварда, он ещё не принял окончательного решения о своём будущем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Напомним, в воскресенье «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» со счётом 3:0 в последнем домашнем матче регулярного сезона. Для капитанов команд — Овечкина и канадца Сидни Кросби — эта встреча стала сотой в НХЛ с учётом плей-офф. После финальной сирены хоккеисты «Питтсбурга» собрались на льду, чтобы пожать руку российскому лидеру, однако тот указал соперникам в сторону раздевалки.

«Потому что я ещё не решил. Но спасибо им, что подождали меня. Я собираюсь увидеться с Сидом [Кросби] прямо сейчас, после интервью, и Джино [Евгением Малкиным]», — заявил Овечкин, чьи слова приводит журналистка портала Russian Machine Never Breaks Кэти Эдлер.

В конце встречи болельщики «Вашингтон Кэпиталз» попросили капитана Александра Овечкина остаться в команде ещё на один сезон. В последние полторы минуты домашнего матча с «Питтсбургом» фанаты скандировали «Ещё один год». Эта встреча стала последней домашней для столичной команды в текущем регулярном чемпионате. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона.