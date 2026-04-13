В Малайзии заявили о задержании двух танкеров с россиянами при перегрузке нефти

Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг. Об этом сообщили в морской службе страны (MMEA), уточнив, что среди членов экипажа есть граждане разных государств, включая Россию.

Инцидент произошёл 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку провели после получения разведданных о подозрительной активности судов. Всего на борту находились 22 человека — граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

«Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения», — заявил директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли.

По его словам, речь идёт примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объём изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров, а его стоимость — около 5,43 миллиона ринггитов. Происхождение танкеров, топлива и его предполагаемое назначение власти пока не уточняют.