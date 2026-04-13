Выжившие на Авачинском перевале более шести часов удерживали палатку

Семейная пара Фёдоровых, выжившая на Авачинском перевале на Камчатке, рассказала о пережитом в условиях экстремальной непогоды.

Сначала туристам пришлось больше шести часов удерживать шатёр-палатку, который мог в любой момент сорваться под напором ветра. Когда укрытие перестало спасать, им пришлось провести около 30 часов на открытом воздухе, пытаясь выжить в суровых условиях.

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатёр, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — пишут они в семейном телеграм «сПУТНИКИ по жизни».

Фёдоровы признались, что физически пострадали не так сильно, однако морально пережитое оказалось куда тяжелее. Они подчеркнули, что не могут подобрать слов, чтобы описать то, что чувствуют после случившегося.

В своём обращении они также почтили память погибших, назвав их сильными, смелыми и заботливыми людьми: «Память об этих лучших… будет самой светлой и вечной. Они настоящие герои».

Напомним, 28 марта группа из девяти человек стартовала в зарегистрированный лыжный поход из посёлка Пиначево. 3 апреля у Таловского кордона произошёл конфликт, после которого двое остались на Семёновском кордоне, а семеро двинулись к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с этой семёркой прервалась, поиски осложняла сильная метель. Под Авачинским перевалом погибли Русов Федор и Василевский Сергей. В итоге вертолёт МЧС России эвакуировал пятерых пострадавших с обморожением.