Орбан больше не помеха: Польша потребовала назад выделенные Киеву $550 млн

Польша рассчитывает на получение около 550 миллионов долларов из средств Евросоюза, ранее заблокированных Венгрией. Об этом заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, речь идёт о финансировании, предназначенном для компенсации поставок вооружения Украине. Эти средства долгое время оставались недоступными из-за позиции Будапешта.

«Все указывает на то, что 2 миллиарда злотых из бюджета ЕС, заблокированные правительством (венгерского премьера Виктора) Орбана на вооружение, отправленное Польшей на Украину, скоро дойдут до нашей родины», — отметил он в соцсетях.

Ожидания Варшавы связаны с результатами парламентских выборов в Венгрии, где, по предварительным данным, победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.