Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 06:48

Орбан больше не помеха: Польша потребовала назад выделенные Киеву $550 млн

Косиняк-Камыш: Польша хочет получить от ЕС $550 млн, выделенных на помощь Киеву

Польша рассчитывает на получение около 550 миллионов долларов из средств Евросоюза, ранее заблокированных Венгрией. Об этом заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, речь идёт о финансировании, предназначенном для компенсации поставок вооружения Украине. Эти средства долгое время оставались недоступными из-за позиции Будапешта.

«Все указывает на то, что 2 миллиарда злотых из бюджета ЕС, заблокированные правительством (венгерского премьера Виктора) Орбана на вооружение, отправленное Польшей на Украину, скоро дойдут до нашей родины», — отметил он в соцсетях.

Ожидания Варшавы связаны с результатами парламентских выборов в Венгрии, где, по предварительным данным, победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что партия «Фидес» продолжит работать в интересах страны и народа даже в случае перехода в оппозицию. По данным после обработки 92% бюллетеней, партия «Тиса» получает около двух третей мест в парламенте. При этом её лидер Петер Мадьяр заявил, что проукраинского правительства в его стране не хочет никто.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Венгрия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar