

13 апреля, 10:03

Войска России лишили путей снабжения гарнизон ВСУ в Татьяновке

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные перерезали маршруты снабжения украинских подразделений в селе Татьяновка под Святогорском на севере ДНР. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в интервью журналисту ИА «Вести».

«В районе Татьяновки с учётом продвижения в районе Святогорска, по сути, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящийся в Татьяновке», — подчеркнул чиновник.

«Озёрному приготовиться»: Куда двинет российская армия после взятия Дибровы в ДНР
«Озёрному приготовиться»: Куда двинет российская армия после взятия Дибровы в ДНР

Также Пушилин сообщил, что в Красном Лимане идут ожесточённые боестолкновения. Он добавил, что российские подразделения продолжают продвижение по линии Рай-Александровка — Николаевка, преодолевая оборону противника. По его словам, взятие населённого пункта Диброва открыло новые возможности для наступления, позволив выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс.

Татьяна Миссуми
