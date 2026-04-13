Войска России лишили путей снабжения гарнизон ВСУ в Татьяновке

Российские военные перерезали маршруты снабжения украинских подразделений в селе Татьяновка под Святогорском на севере ДНР. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в интервью журналисту ИА «Вести».

«В районе Татьяновки с учётом продвижения в районе Святогорска, по сути, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящийся в Татьяновке», — подчеркнул чиновник.

Также Пушилин сообщил, что в Красном Лимане идут ожесточённые боестолкновения. Он добавил, что российские подразделения продолжают продвижение по линии Рай-Александровка — Николаевка, преодолевая оборону противника. По его словам, взятие населённого пункта Диброва открыло новые возможности для наступления, позволив выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс.