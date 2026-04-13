Бероев привёз в Японию свою «Куклу» и появился на публике с 21-летней женой

Егор Бероев представил в Токио драму «Кукла» — это его режиссёрский дебют. На показ он приехал вместе с Анной Панкратовой, сыгравшей в картине главную роль. Премьера прошла в сотрудничестве с «Российским фестивалем культуры в Японии 2026». В российский прокат фильм должен выйти 30 апреля.

По сюжету героиня Панкратовой в юности совершает роковую ошибку, попадает в тюрьму и рожает дочь. Спустя годы, выйдя на свободу, она начинает искать ребёнка. Сам Бероев в этой истории не только режиссёр и сценарист, но и исполнитель одной из ролей. После показа актёр рассказал, что японская публика приняла фильм очень тепло. По его словам, зрители задавали много глубоких вопросов, а Анна Панкратова особенно заинтересовала аудиторию своим эмоциональным погружением в роль.

В феврале стало известно, что после развода с Ксенией Алферовой актёр женился на Анне Панкратовой. Тогда же светские издания писали, что новая избранница Бероева моложе его на 27 лет и именно она стала лицом его фильма «Кукла».Так что японская премьера для Бероева получилась сразу в двух плоскостях — и как важный режиссёрский выход, и как редкое публичное появление уже с новой супругой.