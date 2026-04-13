Сбила велосипедиста, а потом полезла в Google: 13-летней предъявлено больше ста обвинений

В Мельбурне перед детским судом предстала 13-летняя девочка, которой предъявили 109 обвинений. По данным ABC и The Guardian, речь идет о кражах, угонах, взломах и опасном вождении.

Одним из самых тяжелых эпизодов следствие считает историю от 30 марта. По версии обвинения, подросток за рулем угнанной машины сначала попыталась задеть велосипедиста дверью, а затем направила автомобиль на 45-летнего мужчину и сбила его. В суде также прозвучало, что спустя три минуты после наезда девочка искала в интернете, какое наказание грозит за то, что сбил человека. Прокуратура настаивала, что после инцидента ее поведение стало еще опаснее, а сама фигурантка следила за реакцией в интернете и искала внимания к своим поступкам.

Отдельно следствие связывает эту историю с нападениями на представителей еврейской общины. По данным полиции, ранее подросток уже проходила по делу о выкриках антисемитского характера, бросании яиц в прохожих и опасных маневрах на машине рядом с людьми.

Защита просила отпустить девочку под залог, но суд отказал. Следующее заседание назначено через три недели, до этого времени она останется под стражей.