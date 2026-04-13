13 апреля, 13:12

Рособрнадзор выписал предостережения двум вузам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Рособрнадзор вынес предостережения двум высшим учебным заведениям из-за нарушений обязательных требований и дала срок на их устранение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о мерах в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Предупреждения получили Автономная некоммерческая организация высшего образования «Автомобильно-транспортный институт», а также Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Ведомство указало на необходимость соблюдения установленных норм и предложило принять меры для устранения возможных нарушений.

Такие предостережения носят профилактический характер и направлены на предотвращение более серьёзных санкций в будущем.

В России сформируют новый перечень специальностей в вузах
В России сформируют новый перечень специальностей в вузах

Ранее Life.ru рассказывал, что более 20 российских образовательных учреждений получили предостережения от Рособрнадзора. В основном они касались недопустимости нарушения заявленных требований и призывали организации исправлять ситуацию.

Владимир Озеров
