Рособрнадзор выписал предостережения двум вузам
Рособрнадзор вынес предостережения двум высшим учебным заведениям из-за нарушений обязательных требований и дала срок на их устранение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о мерах в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Предупреждения получили Автономная некоммерческая организация высшего образования «Автомобильно-транспортный институт», а также Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Ведомство указало на необходимость соблюдения установленных норм и предложило принять меры для устранения возможных нарушений.
Такие предостережения носят профилактический характер и направлены на предотвращение более серьёзных санкций в будущем.
Ранее Life.ru рассказывал, что более 20 российских образовательных учреждений получили предостережения от Рособрнадзора. В основном они касались недопустимости нарушения заявленных требований и призывали организации исправлять ситуацию.
