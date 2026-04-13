Дмитриев: Расходы ЕС на энергию возросли на €26 млрд после отказа от газа из РФ
После отказа от российских поставок газа затраты на энергию в странах Евросоюза значительно выросли. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, решение европейских властей уже привело к ощутимым финансовым последствиям для стран ЕС.
«Решение [главы ЕК] Урсулы «Без топлива» фон дер Ляйен отказаться от использования надёжной и доступной российской энергии привело к увеличению расходов ЕС на энергию на 26 миллиардов долларов только за последние полтора месяца», — указал он у себя в соцсети Х.
По словам Дмитриева, одно домохозяйство платит 130 долларов за энергию, но это станет ещё дороже, поскольку нехватка топлива начнётся «на этой неделе».
Ранее Кирилл Дмитриев подчеркнул, что из-за зелёной и русофобской политики Евросоюз остаётся без газа и нефти. При этом сама Урсула фон дер Ляйен признаёт, что Европе тяжело даётся отказ от российских энергоносителей. В Кремле считают, что ЕС всё же найдёт способ обзавестись ресурсами.
