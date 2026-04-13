Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:35

Дегтярёв подтвердил, что лимит на легионеров начнёт действовать уже в этом году

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в интервью ИС «Вести» официально подтвердил, что ограничения на число иностранных футболистов в российском чемпионате начнут действовать уже в текущем году.

По его словам, соответствующий приказ уже опубликован, и его положения вступят в силу с ближайшего сезона.

«На поле будет не более семи легионеров. В заявке – не больше 12. Ещё через один сезон – соответственно, ещё минус один: на поле не больше шести легионеров и в заявке не больше 11», рассказал министр, уточнив, что ограничения будут ужесточаться поэтапно.

Дегтярёв также добавил, что такая градация продолжится вплоть до достижения целевых показателей, которые он озвучивал ещё год назад и которые тогда находились в стадии общественного обсуждения. Министр признал, что вокруг этой инициативы существует множество разных мнений, и все они фиксируются. Однако ключевая задача, по его словам, остаётся неизменной.

«Главное мнение — это дать шанс российским игрокам вырасти», — добавил глава Минспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская премьер-лига намерена перейти к более строгим ограничениям по количеству легионеров в составах команд. Ожидается, что новые правила начнут действовать с сезона-2026/27. Минспорта РФ уже опубликовал проект соответствующего приказа. Документ предусматривает, что клубы смогут включать в заявку не более 12 иностранных футболистов, а максимальное число легионеров одновременно на поле не должно превышать семи.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Футбол
  • Михаил Дегтярев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar