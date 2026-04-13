Песков предупредил о последствиях блокады Ирана для рынков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока невозможно точно оценить последствия возможной блокады иранского побережья со стороны США. Об этом он сообщил в комментарии RT. По его словам, в Москве внимательно следят за заявлениями Вашингтона. Речь идёт о планах по ограничению доступа к побережью Ирана.

«Во что это выльется, мы пока не понимаем, но в любом случае будут негативные последствия для международных рынков», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что подобные действия могут повлиять на глобальную экономическую ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. На этом фоне глобальные цены на нефть взлетели, а судовладельцы начали отправлять танкеры по другим маршрутам, минуя небезопасный район. Иран осудил шаги Вашингтона как преступные, заявив, что отныне под угрозой окажутся все порты Персидского и Оманского заливов.