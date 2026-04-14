Паттерн злости: Назван вред «комнат ярости» для психики

Так называемые «комнаты ярости» популярны: по всему миру. Люди платят за возможность в защитном костюме крушить битами и топорами технику, считая это быстрым способом справиться со стрессом, рассказал «Вечерней Москве» клинический психолог Илья Ахмедов. По его словам, это форма контролируемого выражения гнева, но её эффект неоднозначен.

Идея «выплеснул агрессию — и полегчало» связана с концепцией катарсиса, однако современные исследования показывают, что простое разрушение не всегда снижает злость, а иногда даже закрепляет привычку реагировать именно так. Краткосрочно человек может почувствовать облегчение за счёт физической разрядки, особенно если долго подавлял эмоции.

Однако долгосрочный эффект зависит от того, идёт ли дальше осмысление чувств или просто повторение поведения. У части людей может формироваться паттерн «злюсь — значит, нужно крушить» и снижаться контроль над импульсами. При этом для кого-то такой метод действительно помогает быстро сбросить напряжение, но важно не заменять им проработку истинных причин стресса.

«А у людей с высокой импульсивностью, склонностью к агрессии, с зависимостями или с трудностями самоконтроля это может закреплять деструктивное поведение. Также это не подходит людям в остром эмоциональном состоянии, когда есть риск потерять контроль», — отметил эксперт.

