Онищенко призвал готовиться к вакцинации от оспы обезьян

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян пока нет, однако к этому нужно готовиться, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня на планете живёт абсолютно не защищённое от оспы население.

Академик РАН подчеркнул, что сделали прививку ещё в детстве. Однако родившиеся после 1980 года, когда натуральную оспу ликвидировали, не имеют иммунитета, что очень опасно. Оспа обезьян передаётся воздушно-капельном при «тесном контакте».

«Вирус есть. Сейчас нам надо восстанавливать вакцину, но не против оспы обезьян, а против человеческой оспы. Необходимо налаживать производство, и она нам, я уверен, понадобится», — цитирует Онищенко kp.ru.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил, когда особенно важно вакцинироваться от бешенства. Он отметил, что решение зависит от ряда факторов. Прежде всего учитывается эпидемиологическая обстановка в конкретном регионе.