Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не участвует в переговорах по Украине. Его сфера — это вопросы экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий был дан в ответ на вопрос о поездке Дмитриева в Абу-Даби. Как подчеркнули в Кремле, Кирилл Дмитриев участвует в работе российско-американской группы, однако его деятельность связана исключительно с инвестиционно-экономическим взаимодействием.

«Нет, Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы. Именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине», — указал Песков.

Однако Кирилл Дмитриев внимательно следит за политикой и часто комментирует происходящие в мире события. Ранее глава РФПИ заявил, что Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на мирных переговорах с Россией, а не на попытках убедить Лондон вернуться в Евросоюз.