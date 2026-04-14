170 тысяч дронов и 90 дней до ультиматума: в Литве нарисовали мрачный сценарий войны с Россией

Литовский аналитический центр Baltic Defense Initiative подготовил сценарий, в котором Россия может принудить страны Балтии к капитуляции за 90 дней. На материал центра обратило внимание издание Defense News.

По версии авторов, удар начнётся не с наземного вторжения, а с массированной воздушной кампании против Литвы. В сценарии говорится о гиперзвуковых ракетах и более чем 170 тысячах дронов Shahed за 60 дней, которые должны вывести из строя ключевую инфраструктуру страны. К 90-му дню, как утверждают составители модели, Москва могла бы выдвинуть ультиматум всем трем странам Балтии.

Сценарий построен на допущении, что к концу 2027 года США будут истощены затяжной войной с Ираном, а Франция при другом политическом руководстве откажется от ядерного зонтика для союзников. На этом фоне, считают аналитики, у Литвы могут вскрыться слабые места — от ПВО до системы управления государством в кризис.

Defense News пишет, что в Литве этот документ используют как повод обсуждать конкретные уязвимости. В частности, глава центра Тибо Девергрань указал на проблему с конституционной линией преемственности власти, если в результате удара одновременно выбывают президент и спикер парламента. При этом оценки угрозы даже внутри региона расходятся. Например, Служба внешней разведки Эстонии в своем докладе в начале 2026 года заявляла, что в ближайшие два года не ожидает нападения России на страны НАТО.