Школьник хотел впечатлить девочку и чуть не выжег ей глаза сигнальной ракетницей

Восьмиклассник из Петербурга, выстреливший в одноклассницу из ракетницы на уроке, не хотел ей навредить. Как узнал SHOT, всё произошло случайно.

По данным телеграм-канала, конфликта между детьми не было, напротив — подростки дружили и сидели за одной партой. Мальчик захотел произвести впечатление на подругу и притащил из дома ракетницу, а выстрел произошёл случайно, когда паренёк доставал её из рюкзака, чтобы похвастаться. Задерживать неосторожного юношу не будут, с ним провели беседу.

Сама школа, расположенная напротив петербургской Новой Голландии, продолжает работать штатно после инцидента со выстрелившей во время урока ракетницей. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на заявление администрации образовательного учреждения.

«В ряде СМИ и интернет-источниках распространяется недостоверная и преувеличенная информация о событиях в школе. Обращаем ваше внимание, что школа работает в штатном режиме, учебный процесс продолжается по расписанию, никакой угрозы для здоровья и безопасности детей нет», — приводится комментарий школы в материале.

Администрация также попросила журналистов и родителей не перегружать телефонные линии учреждения. По данным источника, в результате инцидента пострадала восьмиклассница — девочка получила небольшие ожоги, помощь ей оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, всё произошло сегодня в питерской школе №238, которая находится на набережной Адмиралтейского канала. Сообщалось, что один из учеников нажал на спусковой крючок сигнальной ракетницы и попал в одноклассницу.