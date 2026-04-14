Иран показал Ми-28 после бомбардировок: эти вертолёты называют кошмаром для низколетящих целей

В Сети разошлось видео с иранскими Ми-28, которые уцелели после бомбардировок. На кадры обратил внимание Military Watch Magazine. В публикациях эти машины называют серьезной угрозой для беспилотников, крылатых ракет и авиации противника.

Скриншот из видео, которое разбирает Military Watch Magazine

Речь идет о вертолетах российской сборки, которые, по этим оценкам, способны работать по разным типам целей. Отдельно внимание обратили на ракеты Р-73. Как пишут издания, именно они могут стать неприятным сюрпризом для истребителей, которые заходят на малой высоте. Еще один акцент — защита экипажа. Сообщается, что кабина усилена титаном, бронестеклом и керамическими пластинами.

По данным зарубежных экспертов, такая конструкция выдерживает попадание 20-мм снарядов. На этом фоне Ми-28 подают как крайне живучую машину, способную переживать тяжелые удары. При этом сами обстоятельства съемки и время появления ролика в этих сообщениях не приводятся.