14 апреля, 15:56

ЕК намерена перечислить первые транши помощи Украине во втором полугодии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Еврокомиссия перенесла планы по выделению Киеву первых траншей из пакета помощи в €90 млрд на второе полугодие 2026 года. Вето Венгрии и Словакии на этот вид финансирования до сих пор не снято. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.

«Еврокомиссия остаётся привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — сказал чиновник.

Дотком: ЕС не выделит Украине кредит на €90 млрд после предупреждения России
Дотком: ЕС не выделит Украине кредит на €90 млрд после предупреждения России

Даже после смены власти в Венгрии вопрос снятия вето на кредит Украине в 90 млрд евро остаётся открытым. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет участвовать в кредите ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, поскольку республика переживает сложный экономический период и не может брать на себя новые долговые обязательства. Ранее его предшественник Виктор Орбан отказывался одобрить кредит до возобновления прокачки топлива по «Дружбе».

Анастасия Никонорова
