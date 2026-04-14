ЕК намерена перечислить первые транши помощи Украине во втором полугодии

Еврокомиссия перенесла планы по выделению Киеву первых траншей из пакета помощи в €90 млрд на второе полугодие 2026 года. Вето Венгрии и Словакии на этот вид финансирования до сих пор не снято. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.