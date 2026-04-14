ЕК намерена перечислить первые транши помощи Украине во втором полугодии
© Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG
Еврокомиссия перенесла планы по выделению Киеву первых траншей из пакета помощи в €90 млрд на второе полугодие 2026 года. Вето Венгрии и Словакии на этот вид финансирования до сих пор не снято. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Бала Уйвари.
«Еврокомиссия остаётся привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — сказал чиновник.
Даже после смены власти в Венгрии вопрос снятия вето на кредит Украине в 90 млрд евро остаётся открытым. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет участвовать в кредите ЕС для Украины на 90 миллиардов евро, поскольку республика переживает сложный экономический период и не может брать на себя новые долговые обязательства. Ранее его предшественник Виктор Орбан отказывался одобрить кредит до возобновления прокачки топлива по «Дружбе».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.