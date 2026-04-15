Погребняк поддержала уроки этикета в школах и призналась, что сама отдала детей на них

Уроки этикета в школах на базе ОБЖ действительно нужны, считает Мария Погребняк. В беседе с Life.ru модель отметила, что многие дети не понимают базовых правил общения в обществе.

Речь идёт о простых вещах: как здороваться, не перебивать, корректно отказывать, отстаивать своё мнение без грубости, а также вести себя за столом и пользоваться приборами.

Этикет даёт ребёнку уверенность и уважение в обществе. Эти навыки помогают поддержать разговор, раскрепоститься и чувствовать себя комфортно в разных ситуациях. Для девочек, на мой взгляд, особенно важно развивать женственность — уметь встречать гостей, накрывать на стол и вести себя за едой. Мария Погребняк Модель

Погребняк рассказала, что недавно сама отвела своих детей в школу этикета. По её словам, она стала замечать, что сыновья, например, не всегда отодвигают стул в ресторане. Она решила дополнительно объяснить им базовые правила: как есть десерт и другие блюда, зачем на столе много приборов. Это нужно, чтобы дети не чувствовали неловкости в ситуациях с формальным ужином.

По мнению модели, такие навыки важны и для мальчиков. Ребёнку необходимо понимать, как обращаться к старшим, уважать собеседника и не перебивать его.

«Уверенность в себе формируется в том числе из таких деталей: когда человек понимает, как вести себя в обществе, как держать осанку, пользоваться приборами, соблюдать элементарные правила общения», — отметила она.

Погребняк считает, что современным детям не хватает этих базовых навыков. По её наблюдениям, подростки часто ведут себя грубо: толкаются, хамят, не уступают место.

Она привела личный пример: во время беременности ей нередко уступали место в транспорте только женщины. По её мнению, такие модели поведения формируются в семье и передаются из поколения в поколение. Поэтому ситуацию важно менять.

Модель также вспомнила, что в детстве её строго учили правилам вежливости. Например, нужно было здороваться в лифте, даже с незнакомыми людьми, помогать пожилым и уступать место.

«Спорить можно, но хамить и дерзить старшим нельзя. Даже если не согласен — выслушал и пошёл. В школах нет такого предмета, но он необходим», — уверена Погребняк.

Она назвала тему воспитания болезненной и призналась, что её беспокоит поведение современных подростков. По её словам, без системного подхода это может сказаться и на следующих поколениях.

Напомним, ранее общественники предложили ввести в школах обязательные уроки этикета в рамках ОБЖ. Речь идёт о модуле «Культура поведения и этикет», который хотят включить в программу для 5–9 классов.