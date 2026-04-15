15 апреля, 06:23

В ГД сочли подлым решение мэра Хельсинки лишать финских детей отдыха в «Артеке»

Дети на отдыхе в "Артеке". Обложка © T.me / МДЦ АРТЕК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявления мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, выступившего против отправки финских детей на отдых в международный центр «Артек». Он счёл позицию градоначальника недопустимой и политизированной.

«Лишать детей детства и политизировать их отдых… по меньшей мере подло и недостойно»,сказал Шеремет РИА «Новости».

По его мнению, подобные действия мешают нормальному развитию детей и подрывают гуманитарные связи. Депутат обратился к мэру Хельсинки с призывом быть сдержаннее в высказываниях, чтобы тем самым «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

В Европе возмутились поездками голландских детей в «Артек» вопреки санкциям

Ранее мэр Хельсинки потребовал объяснений от компании, организовавшей поездку финских детей в «Артек» на бюджетные денгьи. Власти рассматривают вопрос о лишении её субсидий. По словам Сазонова, город не стал бы финансировать проект, если бы знал о его «связях» с Россией.

Андрей Бражников
