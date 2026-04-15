Тело погибшего извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани
В Казани после происшествия на пороховом заводе в ходе разбора завалов из-под обломков извлекли тело. Мужчина скончался от полученных травм, сообщили в Минздраве Татарстана.
«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили в Минздраве.
Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали в результате ЧП на пороховом заводе в Казани. Их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу №7. Согласно предварительной версии, обрушение на заводе произошло из-за техногенного фактора.
